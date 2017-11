La domanda dei primi dieci mesi del 2017 è in crescita dell'1,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Bene eolico e fotovoltaico

È aumentata a ottobre la domanda di elettricità in Italia: è stata infatti di 26,4 miliardi kWh, in aumento dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2016. Lo si apprende dai dati mensili di Terna. La performance della domanda ha risentito dell'effetto calendario: quest'anno ottobre ha avuto un giorno lavorativo in più (22 contro 21) e una temperatura media mensile sostanzialmente in linea rispetto a ottobre del 2016.

La domanda dei primi dieci mesi del 2017 è in crescita dell'1,7% rispetto al corrispondente periodo del 2016, pari a un +1,9% a parità di calendario. In termini congiunturali, il valore destagionalizzato di ottobre 2017 ha fatto segnare un +1,1%. Nel mese, la domanda di elettricità è stata soddisfatta per l'86,4% con produzione nazionale e per la quota restante (13,6%) con l'importazione. In dettaglio, la produzione nazionale netta è diminuita del 4,1% rispetto al 2016.

In aumento le fonti di produzione fotovoltaica (+36,2%) ed eolica (+0,6%); in flessione la produzione geotermica (-3,2%), termica (-5,4%) e idrica (-18,4%).