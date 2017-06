L’emendamento approvato prevede che il sistema di "salvaguardia" dell'Autorità per l'energia, tramite aste, non riguardi i clienti che non hanno scelto il proprio fornitore

Via libera al Ddl Concorrenza dalle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera con diverse modifiche, che riguardano anche il capitolo dedicato all’abolizione del regime elettrico tutelato. Dopo il nuovo ok da parte di Montecitorio, il testo tornerà nuovamente al Senato per la quarta lettura: palazzo Madama potrà eventualmente modificare esclusivamente le quattro parti ritoccate dalla Camera. Il Governo si è quindi impegnato a convertire il ddl in legge (dopo due anni e mezzo) entro l'estate.

Gli emendamenti, bipartisan (di Pd, Articolo 1-Mdp, Lega e Forza Italia) che sono stati approvati prevedono che dal 1° luglio 2019, quando cesserà di esistere il regime di maggior tutela per il sistema elettrico, il sistema di "salvaguardia" dell'Autorità per l'energia elettrica, tramite aste, non riguardi i clienti che non abbiano scelto il proprio fornitore, come invece previsto in precedenza dal testo uscito dal Senato.

Il motivo di questa modifica, viene spiegato, è che il sistema delle gare per la salvaguardia avrebbe causato, per i consumatori, il rincaro della bolletta elettrica rispetto al prezzo della maggior tutela. Eliminando la possibilità di mettere a gara la fornitura per chi non avrà scelto il fornitore, viene spiegato da chi ha proposto la modifica, il passaggio al mercato libero per tutti i clienti che non avranno scelto un proprio fornitore al 30 giugno 2019 sarà meno "traumatico" in fatto di rincari sulla bolletta.