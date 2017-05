Il provvedimento che dovrebbe essere approvato dalla Camera in via definitiva prevede che il mercato elettrico libero per il residenziale scatti dal luglio 2019

Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia chiesta dal Governo sul maxi-emendamento interamente sostitutivo del Ddl sulla concorrenza. I voti a favore sono stati 158, i contrari 110 e un astenuto. Ora il provvedimento torna alla Camera da dove era arrivato a Palazzo Madama ad ottobre 2015.

Tra i diversi provvedimenti riguarda quello del mercato dell’energia elettrica e del gas e, in particolare, il superamento del mercato tutelato. In questo ambito si è deciso, con l’emendamento del Governo, di prorogare questo regime di un anno ulteriore, passando così al 1° luglio 2019 rispetto a quanto era stato fissato in Commissione. È stata introdotta durante l’esame in Commissione e confermata in Aula la possibilità di rateizzare le maxi-bollette elettriche o del gas.

L'iter del provvedimento, che spazia in numerosi settori, ha attraversato alterne vicende in Senato. L’esame in commissione Industria e il successivo standby di nove mesi (è stato approvato il 2 agosto 2016) è stato causato dalle difficoltà di sciogliere i nodi presenti su diversi temi, dalla Rc auto al tema taxi-Uber, dall’energia alle farmacie, per le opposizioni dovuto anche al ruolo delle lobby. A questo si sono intrecciate le vicende politiche: dal passaggio di testimone al vertice del ministero dello Sviluppo economico Guidi-Calenda al cambio di Governo Renzi-Gentiloni. Prima dello sprint che ha portato oggi al maxiemendamento con fiducia era stato ipotizzato anche un ritorno in Commissione per ‘aggiornare’ il Ddl in modo da cancellare norme spostate in altri provvedimenti, aggiornare le date previste e aggiungere alcune novità.