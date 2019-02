Verranno riscritte molte norme che riguardano diversi settori dell'amministrazione statale, tra cui il settore dell'energia

Elettricità - con particolare riguardo al versante prezzi e tariffe -, rinnovabili, produzione, trasporto e rete gas nazionale (con ritocco delle norme sulla liberalizzazione del mercato), prodotti da oli minerali e petroliferi, protezione dalle radiazioni ionizzanti delle ex centrali nucleari, riduzione dei gas a effetto serra: sono alcuni dei temi contenuti nella nuova delega che il Governo si prepara a varare. La contiene il Dl delega Semplificazioni, di cui l’agenzia di stampa Public Policy ha preso visione.

Con il futuro provvedimento, il Governo sarà chiamato a riscrivere molte norme che riguardano diverse settori dell'amministrazione statale, tra cui appunto il settore dell'energia. La delega, oltre ai temi già elencati, dovrà contenere una semplificazione normativa per la politica e strategia energetica nazionale, anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici, il mercato dell’energia e borsa elettrica e il risparmio energetico.

Non solo: il governo punta a rivedere le norme che regolano l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la gestore dei servizi energetici, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), la liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell’energia, la somministrazione di energia alla popolazione (prezzi e tariffe dei prodotti energetici).