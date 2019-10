La decisione segue gli avvisi di venti forti in vaste aeree della California settentrionale, diramati dal Servizio meteorologico nazionale

Centinaia di migliaia di persone nel nord e nel centro della California sono rimaste senza elettricità a causa di un blackout pianificato dalle autorità per proteggere la popolazione contro il rischio di incendi: la Pacific Gas and Electric Company (PG&E), riporta Newsweek, ha confermato che l'iniziativa “Public Safety Power Shutoff”, ovvero l'interruzione del servizio in caso di emergenze, ha interessato fino a 800mila utenti in 34 contee. La decisione segue una serie di avvisi diffusi dal Servizio meteorologico nazionale di venti forti in vaste aeree della California settentrionale, che hanno favorito in settimana fenomeni di "incendi estremi".



Da parte loro, le autorità ricorrono ai blackout pianificati per prevenire la diffusione degli incendi in condizioni di vento forte. Il blackout, cominciato in settimana dopo la mezzanotte, è durato circa 48 ore, ma l’utility non esclude un periodo anche di "diversi giorni"; funzionari della contea di Napa hanno stimato un massimo di cinque giorni.



PG&E, la società elettrica ritenuta responsabile del maggior incendio nella storia della California, lascia così senza elettricità quasi un milione di case - sono quasi 800.000 le abitazioni e i negozi interessati - per alcuni giorni. E lo fa proprio per ridurre il rischio di incendi. "Stiamo dicendo ai nostri clienti di prepararsi per un'interruzione che potrebbe durare alcuni giorni" dice PG&E, il colosso californiano che ha fatto richiesta per la bancarotta nei mesi scorsi proprio per un incendio in California che lo scorso anno ha fatto decine di morti.