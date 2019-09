L’impresa italiana è in corsa per le due società messe in vendita da Sempra, con le concorrenti europee, China Three Gorges e i fondi Usa

Enel punta a rafforzarsi ulteriormente in Sudamerica acquisendo il controllo di due società di distribuzione elettrica in Perù e Cile, e più precisamente Luz del Sur in Perù e Chilquinta in Cile, del valore di almeno 3 miliardi di dollari. Tra luglio e agosto il gruppo nordamericana Sempra ha avviato la procedura di vendita.



La concorrenza è comunque agguerrita: in corsa ci sono pezzi da novanta, come la società elettrica cinese China Three Gorges Corporation, ma anche altre utility europee, come era accaduto con la gara per la vendita di Eletropaulo in Brasile, che ha visto una serrata contesa a suon di rilanci tra Enel e Iberdrola. La società francese Engie, che ha già una presenza in America Latina e in particolare in Perù, avrebbe presentato una manifestazione di interesse, relativa però soltanto a Luz del Sur (società quotata in Borsa con una capitalizzazione equivalente a circa 2 miliardi di dollari). Tra i potenziali acquirenti ci sarebbe anche l'utility colombiana Grupo Energia de Bogota e il fondo infrastrutturale Usa I Squared Capital.



I cinesi sembrano il competitor più pericoloso, ma Enel rappresenta uno dei potenziali acquirenti con le maggiori possibilità di successo: la società è interessata a entrambi gli asset e sarebbe l' operatore che ricaverebbe maggiori vantaggi e sinergie rilevando reti di distribuzione.