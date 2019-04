Lo ha detto Francesco Venturini, responsabile di Enel X, introducendo “100 Italian E-Mobility stories 2019”. L'investimento complessivo di 300 milioni di euro

"Ci siamo posti l'obiettivo di dotare il Paese di una rete di ricarica capillare, che permetta a chi guida un veicolo elettrico di percorrere l'Italia dalla Valle D'Aosta alla Sicilia senza paura di rimanere a piedi". Lo ha detto Francesco Venturini, responsabile di Enel X, introducendo “100 Italian E-Mobility stories 2019”, la ricerca realizzata insieme a Fondazione Symbola che racconta 100 storie di innovatori della filiera della mobilità italiana.

"Il nostro obiettivo è quello di installare circa 28.000 punti di ricarica al 2022, con un investimento complessivo fino a 300 milioni di euro, e a fine marzo possiamo già affermare di avere raggiunto un traguardo importante, con circa 5.700 nuovi punti di ricarica installati in tutta Italia" ha aggiunto Venturini. La diffusione di veicoli elettrici cresce rapidamente: oggi nel mondo ce ne sono 5,3 milioni, nel 2016 erano 1,5 milioni. E La mobilità sta entrando in una nuova era, più sostenibile ed efficiente. Così, a due anni di distanza arriva un necessario aggiornamento della prima edizione, realizzata nel 2017, che dimostra come il "quadro nazionale" si sia nel frattempo arricchito di importanti iniziative pubbliche e private.

La ricerca ha avuto per oggetto 100 storie di aziende, università, centri di ricerca e realtà del terzo settore, che rappresentano la filiera della e-mobility: dai grandi studi di design impegnati a ridefinire forme e stile dei veicoli del futuro, ai produttori di componenti chiamati ad alleggerire il peso dei veicoli fino ai produttori.