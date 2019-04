L'accordo ha per obiettivo la distribuzione dell'energia prodotta dal recupero del biogas ai cittadini e alle imprese del Comune di Rosignano Marittimo, di Santa Luce e Orciano Pisano

Oltre 25 milioni di kilowattora, ossia tutta l'energia elettrica prodotta in un anno dall'impianto di discarica realizzata da REA Impianti, di proprietà totalmente pubblica - appartiene al Comune di Rosignano Marittimo - non saranno più venduti al GSE ma a E.Co. srl perché la restituisca al territorio con il marchio "Scapigliato energia".



Lo prevede l’accordo firmato tra REA Impianti, la società pubblica che sta realizzando la Fabbrica del Futuro di Scapigliato, e E.CO. Energia Corrente, che è braccio operativo di CRE (Consorzio per le Risorse Energetiche ScpA), realtà consortile nazionale per la fornitura di energia senza fini di lucro e rappresentato nel territorio dal suo socio CELL (Consorzio energia libera Livorno).



Il progetto è stato sviluppato con il supporto di Confindustria Livorno Massa Carrara, nel quadro delle iniziative per divulgare l'economia circolare spinta da Industria 4.0. L'accordo ha per obiettivo la distribuzione dell'energia prodotta dal recupero del biogas ai cittadini e alle imprese del Comune di Rosignano Marittimo, di Santa Luce e Orciano Pisano, per un'area complessiva in cui sono presenti oltre 33.000 abitanti.



"Restituire energia a coloro che ci portano i loro rifiuti e che vivono nel territorio in cui si trova l'impianto di Scapigliato - ha dichiarato Alessandro Giari, Amministratore Unico di REA Impianti - è, crediamo di poter dire finalmente, il nostro modo di iniziare a rendere questo impianto socialmente utile, più accettabile e compatibile per il territorio. La nostra è una discarica controllata, una delle più avanzate dal punto di vista gestionale: qui viene trattato e recuperato il bio-gas in circa l'80% del volume complessivo prodotto, e il 95% di esso viene trasformato in energia elettrica. La produzione annuale di 25 milioni di Kilowattora sarà a servizio di tutte le famiglie di Rosignano Marittimo, Santa Luce e Orciano Pisano, con fasce differenziate di sconto dal 100% al 20% della componente energia a seconda della lontananza dall'impianto.



A ogni famiglia che sottoscriverà il contratto di fornitura dell'energia sarà consegnata una card denominata "Scapigliato CARD", che consentirà la ricarica gratuita per le auto elettriche sui punti di ricarica del territorio e garantirà sconti pari al 50% sul costo del biglietto intero sulle iniziative promosse e realizzate da Armunia Associazione.

Il polo di Scapigliato viene definito la Fabbrica del Futuro perché ha il programma e l'ambizione di trasformarsi in un polo industriale innovativo per il recupero di energia e di materia, auspicando anche di essere di esempio per come possano divenire nel prossimo futuro impianti analoghi.