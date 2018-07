Il nuovo nome dell’Associazione testimonia l’importanza data dai Soci alla possibilità di scelta libera, informata e consapevole per i consumatori

Energia Concorrente completa la sua evoluzione, avviata con l’ingresso dei nuovi Soci e l’approvazione del nuovo Statuto, diventando Energia Libera. Il Presidente Fabio Bocchiola ha sottolineato l’importanza – anche simbolica – di questo ulteriore passaggio, evidenziando come “Il nuovo nome dell’Associazione testimonia quanta importanza i Soci attribuiscano alla possibilità di scelta libera, informata e consapevole per i consumatori e alla capacità di innovazione delle imprese sia per quanto riguarda la produzione, sia in termini di offerta di energia e di servizi connessi.”



“Le Aziende aderenti alla nostra Associazione – ha proseguito Bocchiola - credono nel mercato dell’energia e vogliono continuare a investire, liberando energie a favore dei consumatori finali, che devono poter cogliere tutte le opportunità della transizione energetica verso un futuro più sostenibile, più efficiente, con tante soluzioni innovative offerte dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione”.



“La mission di Energia Libera – ha concluso Bocchiola - rimane quella di sempre: lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell’intero settore energetico, da sostenere principalmente attraverso l’approfondimento di temi di scenario e la condivisione delle proprie analisi tecnico-economiche sia al proprio interno, sia rispetto all’intera comunità dell’energia”. La nuova Associazione verrà ufficialmente presentata nel corso di un Convegno che si svolgerà il 23 ottobre a Roma, palazzo Wedekind (piazza Colonna, 366).