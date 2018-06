I sei impianti termoelettrici hanno portato a 50 milioni di utili nel 2017

Eph continua a macinare utili in Italia, dove tre anni fa ha rilevato un maxi pacchetto di impianti termoelettrici (in tutto sei) dalla tedesca E.On. Nel 2017, il colosso ceco dell’energia (sesto per produzione di elettricità in Europa) nel nostro Paese - come ricostruito da Radiocor - , ha realizzato 50 milioni di euro di profitti, dopo i 105 milioni guadagnati nel 2016 e la perdita di 7,9 milioni del 2015, quando la newco Ep Produzione era in fase di rodaggio.

Il gruppo Eph è controllato con una quota del 94% dal 42enne Daniel Kretinsky, milionario molto noto nella Repubblica Ceca e businessman con la passione per l’energia e per il calcio (è il patron dello Sparta Praga), che ha spesso dimostrato un grande fiuto per gli affari.



Tra questi va annoverata sicuramente Ep Produzione, rilevata tre anni fa dai tedeschi di E.On a una cifra mai comunicata ma che si presume quasi "simbolica", vista la forte sovraccapacità produttiva del segmento termoelettrico italiano nel 2015. Oggi, la società italiana – che è presieduta dallo stesso Kretinsky – vanta un fatturato superiore a 1,2 miliardi e una capacità produttiva di quasi 4,4 GW (che la pone tra i primi nel nostro Paese) alla quale ha aggiunto, a fine 2017, anche il business delle biomasse.



Il gruppo ceco Eph chiude il 2017 con un ulteriore miglioramento dei suoi risultati finanziari e operativi. Una nota sottolinea che lo scorso anno i ricavi del sesto gruppo energetico europeo hanno raggiunto un valore pari a 6,01 miliardi (+22% sul 2016), mentre il mol rettificato si è attestato a 1,97 miliardi (da 1,73 miliardi). L'indebitamento finanziario netto consolidato è risultato pari a 2,8 volte i margini. Il lieve aumento su base annua è stato determinato principalmente dall'acquisizione di impianti a ciclo combinato ad alta efficienza nel Regno Unito e da impianti a biomassa in Italia, nonché dai continui investimenti nel progetto di conversione a biomassa di Lynemouth. In termini di indicatori operativi, nel 2017, le aziende del gruppo Eph hanno trasportato oltre 64 miliardi di metri cubi e distribuito quasi 5 miliardi di metri cubi di gas naturale, hanno distribuito oltre 6 TWh di elettricità e utilizzato quasi tutta la loro capacità di stoccaggio di gas naturale equivalente a 41 TWh. Le centrali elettriche gestite da EPH hanno prodotto 100 TWh di elettricità nel 2017, risultato che posiziona il gruppo ceco come sesto produttore di elettricità a livello europeo.