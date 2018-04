La centrale sarà costruita nei pressi della città di Akkuyu; la realizzerà Rosatom. Il costo è di 20 miliardi

Il presidente turco Erdogan e Vladimir Putin hanno inaugurato l'avvio dei cantieri per la realizzazione della prima centrale nucleare turca, che sarà costruita dal colosso russo Rosatom.



Un'operazione che conferma i buoni rapporti esistenti tra i due stati. La centrale sarà costruita nei pressi della città di Akkuyu, nella provincia di Mersin, nel sud del paese. La costruzione della centrale, il cui costo è stimato attorno ai 20 miliardi di dollari, rientra nel grande piano di Erdogan di fare Turchia uno dei 10 paesi più ricchi del mondo entro il 2023, anno del centenario della repubblica turca.



Secondo i calcoli, i quattro reattori della centrale dovrebbero soddisfare il 10% della domanda di elettricità della Turchia, che al momento rimane fortemente dipendente dall'importazione di idrocarburi. Il primo reattore dovrebbe entrare in funzione entro il 2023. Dopo l'inaugurazione dell'avvio dei lavori della centrale, Erdogan e Putin si sono riuniti per un incontro a porte chiuse nel corso del quale dovrebbero discutere di numerosi temi fra cui la Siria. Domani i due presidenti saranno raggiunti ad Ankara dal capo di stato iraniano Hassan Rohani per un trilaterale dedicato alla Siria.