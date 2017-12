Il presidente di Eureletric e ad di Enel Francesco Starace ha detto che alcuni Paesi Ue potranno raggiungere prima l'obiettivo della decarbonizzazione

Puntare sull’elettricità da fonti pulite per accompagnare l’Europa in una visione di lungo termine alla completa decarbonizzazione entro il 2050: è l’obiettivo messo nero su bianco dall'Unione dell'industria elettrica (Eurelectric), associazione paneuropea che rappresenta 3.500 utilities, in una dichiarazione presentata a Bruxelles che mira a far assumere al settore un ruolo di guida agli sforzi per il rispetto degli accordi di Parigi sul clima.

"È il momento di essere espliciti: la nostra industria vede una grande opportunità nel cammino che conduce a una progressiva decarbonizzazione. Siamo determinati ad accelerare la transizione energetica attraverso una progressiva elettrificazione del consumo di energia in Europa, rendendo il settore energetico europeo neutrale prima della metà del secolo", ha detto Francesco Starace, presidente di Eureletric e ad di Enel. Se le maggiori compagnie elettriche dell'Ue fanno squadra per raggiungere l'energia pulita e diminuire le emissioni di CO2, la transizione non potrà però essere omogenea in tutta Europa. La data sul tavolo è il 2050, ma alcuni Paesi Ue potranno raggiungere l'obiettivo prima, ha sottolineato Starace. "Chiediamo che la transizione sia equa - ha spiegato l'ad di Enel -. Ci sono molte differenze tra gli stati membri che dovrebbero essere riconosciute. Alcuni Paesi riusciranno a fare il passaggio prima, poiché possiedono già un'eredità" e strumenti utili all'obiettivo, "altri invece impiegheranno più tempo per arrivare alla decarbonizzazione".

Investimenti e digitalizzazione delle tecnologie sono i temi al centro della nuova visione di lungo termine, che ha incassato l'approvazione unanime dei rappresentanti dell'industria elettrica europea dopo cinque mesi di confronto. "Vorremmo che i responsabili politici ci aiutassero a promuovere la transizione e la stabilizzazione dei prezzi dell'elettricità", ha concluso Starace.