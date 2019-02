Formalizzata l’ipotesi alla Regione Valle d’Aosta. In tutto, la newco avrebbe rinnovabili per oltre 1,7 GW

Iren vuole dare vita una joint venture con la valdostana Cva per creare un polo nazionale dell’idroelettrico? Per ora si tratta di un’ipotesi di lavoro, formalizzata da Iren alla Regione Valle d’Aosta che, tramite la finanziaria regionale Finaosta, controlla il 100% di Compagnia Valdostana delle Acque (Cva).



Ufficialmente, si parla di “esplorare una possibile collaborazione industriale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre che su mobilità sostenibile ed efficientamento energetico”. Tra le righe, secondo quanto ricostruito da Radiocor, l’ipotesi è quella di un’aggregazione di ampio respiro con vantaggi industriali e finanziari per i soggetti coinvolti. Ne nascerebbe infatti una newco con 1,55 GW di capacità idroelettrica installata e oltre 1,7 GW complessivi di rinnovabili, a ridosso di A2A - che supera i 2 GW- e dietro ovviamente ad Enel.



Cva aveva già tentato la carta dell’Ipo l’anno scorso, operazione poi finita in stallo per le elezioni amministrative e il caos politico della Regione. La partnership con Iren sarebbe una strada alternativa, che porterebbe alla Regione un conguaglio cash e capitali importanti da investire sul territorio, oltre che la nascita di una newco idroelettrica con possibilità di estrarre sinergie rilevanti.