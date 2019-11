La prima edizione dell’evento di Italian Exhibition Group è in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre, in contemporanea con Key Energy e Ecomondo. Numerose le novità presentate dalle aziende, ricco il programma di incontri

Si apre DPE - DISTRIBUTED POWER EUROPE , il nuovo evento di riferimento dell’industria italiana della power generation. L’appuntamento, organizzato da Italian Exhibition Group, è in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre, in concomitanza con KEY ENERGY e ECOMONDO. Il settore è in crescita in tutto il mondo grazie alla forte richiesta proveniente da cantieri ed eventi non alimentati e “affamati” di energia. In effetti i gruppi elettrogeni, di continuità e di produzione offgrid possono essere impiegati in modi diversi e trasversali in numerosi settori, primo fra tutti quello tradizionale dell’energia, dal solare all’eolico, dalla cogenerazione al biogas, fino all’oil&gas.

Soluzioni per ogni emergenza

Tra le aziende presenti a DPE ci sarà Coelmo, i cui gruppi elettrogeni hanno permesso a una delle principali compagnie petrolifere algerine di perfezionare i propri processi di produzione e a diverse società telefoniche di alimentare le stazioni BTS. I gruppi elettrogeni di Green Power, invece, hanno svolto un ruolo fondamentale nel proteggere le comunità dalle emergenze ambientali: due di essi sono stati forniti a un data center della Protezione Civile del Nord-Est del nostro Paese, garantendo migliaia di ore di comprovata affidabilità nelle installazioni prime per impianti di produzione, ospedali e centri elaborazioni dati. Diversa la situazione in Arabia Saudita, dove due linee ferroviarie attraversano il deserto e collegano Al-Jalameed alla costa di Ras Al Khair, e Hail a Riyadh fino a Dammam. Lungo i binari, ogni 20 chilometri, sono collocati centri di comunicazione e di segnale alimentati da generatori Genmac. Una soluzione di gruppo elettrogeno molto flessibile arriva da una stazione di produzione di energia in Senegal, prodotta da Bruno Generators: i suoi gruppi elettrogeni si prestano a varie applicazioni, quali il settore del noleggio per l’industria dell’intrattenimento e il settore minerario, grazie alla bassa rumorosità e alla capacità di lavorare in condizioni di temperatura estreme. Mecc Alte mostrerà tutte le sue classi di potenza, tra cui le sue soluzioni MAVR digitali (Mecc Alte Automatic Voltage Regulator) per fornire personalizzazione di precisione e monitoraggio delle prestazioni.

Le novità di Dpe 2019 In occasione della prima edizione di DPE 2019 sono numerose le novità che verranno in esposizione. Volvo Penta presenta in anteprima mondiale la nuova gamma di motori Stage V per la generazione di potenza. FPT Industrial, Energy Rental, Sices e Riello UPS presentano in anteprima mondiale un innovativo sistema di generazione di energia a zero emissioni per un generatore Diesel mobile dalla potenza di 300 kVA. L'impianto abbina e integra due moduli di continuità ad alta efficienza con due sistemi a batteria di alte prestazioni, che possono essere alimentati da una rete elettrica tradizionale o a pannelli fotovoltaici e da un motore Cursor omologato per la più recente regolamentazione europea Stage V. Genmac lancia invece il nuovo sistema di accumulo GSU, un sistema di accumulo intelligente con batterie al litio e inverter integrato (monofase o trifase), in grado di coordinare pannelli fotovoltaici, accumulo dell’energia prodotta, gruppo elettrogeno, rete, scelta di carichi prioritari.

Un’area per gli operatori

DPE è ospitato al Padiglione B6 della Fiera di Rimini, dove verrà allestita anche un’area destinata agli operatori con una business lounge per i buyer, un Press Corner e un forum. Ampi gli spazi a disposizione delle aziende, che avranno la possibilità di presentare i propri prodotti anche con dei company speech; prevista la presenza di una serie di delegazioni di buyers provenienti dai Balcani, dal Nord Africa, dal Vicino Oriente, dal Sud America e dall’Asia (Filippine e India).

Dati e seminari

DPE, nuovo punto di incontro e di aggiornamento per le imprese, nasce anche come luogo di confronto e scambio tra i visitatori. Alla Fiera di Rimini saranno presentati dati di mercato e trend provenienti da PowerGen Statistics, l’istituto di ricerche internazionale del settore con sede a Londra; sono stati inoltre organizzati seminari di approfondimento con autorevoli relatori internazionali, tra i quali il Professor Jose Antonino Daviu dell’Universidad Politécnica di Valencia, il Professor Vassilios G. Agelidis della Technical University of Denmark, il Professor Paolo Mattavelli dell’Università di Padova (Dipartimento Management e Engineering) nonché il Professor Giuseppe Cantore dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari). A coordinare i lavori saranno il Professor Nicola Bianchi del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Laboratorio Azionamenti Elettrici e il Professor

Fabio Tinazzi del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, entrambi dell’ateneo di Padova.