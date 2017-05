Confermata alla presidenza Catia Bastioli. Faranno parte del cda Yun Peng He, Corsico, Dal Fabbro, Giannotti, Porcelli, Saglia e Vasco

Luigi Ferraris è il nuovo Amministratore Delegato della Società di Terna. Già manager di lungo corso del gruppo Enel, Ferraris ha preso il posto di Matteo Del Fante, la cui permanenza a Terna è durata un solo mandato. L'ufficializzazione è giunta con l'assemblea dei soci dell'azienda controllata dalla Cassa Depositi Prestiti. La staffetta tra i manager, del resto, è avvenuta tutta all'interno della stessa Cdp: Del Fante andrà a fare l'amministratore delegato di Poste Spa, società di cui Ferraris è stato fino all'altro giorno direttore finanziario.

Il Consiglio ha anche approvato l’assetto dei poteri, confermando alla Presidente Catia Bastioli il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, il ruolo di promozione e advisory della CSR (corporate social responsibility), nonché di sovrintendere all’attività di Audit e alle attività relative alla partecipazione nella società CESI, queste ultime in coordinamento con l’Amministratore Delegato al quale sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società.

Faranno parte del Cda, per quanto riguarda la lista presentata da Cdp reti (azionista con il 29,851% del capitale), Catia Bastioli (riconfermata presidente), Elena Vasco, Yun Peng He, Fabio Corsico e Stefano Saglia, oltre a Ferraris. Entrano in cda per la lista dei fondi: Luca del Fabbro, Gabriella Porcelli, Paola Giannotti.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei Componenti. All’esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti: “Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità” : Stefano Saglia - Presidente, Elena Vasco - Componente, Paola Giannotti - Componente; “Comitato per la Remunerazione”: Fabio Corsico - Presidente, Gabriella Porcelli - Componente , Stefano Saglia - Componente; “Comitato per le Nomine” : Luca Dal Fabbro - Presidente, Yunpeng He - Componente, Fabio Corsico - Componente; “Comitato Operazioni con Parti Correlate”: Gabriella Porcelli - Coordinatore, Luca Dal Fabbro - Componente, Paola Giannotti - Componente.