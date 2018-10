Il personale di e-distribuzione è intervenuto sulle reti danneggiate dalla caduta degli alberi in Toscana, Lazio, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria e Sardegna

L'intensificarsi della forte ondata di maltempo, che sta interessando tutta la penisola, ha provocato danni anche alle linee elettriche a causa della caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti, materiale divelto dalle intense raffiche di vento e allagamenti di cabine elettriche.



Le Regioni più colpite, informa Enel, sono Toscana (Province di Massa Carrara, Livorno, Lucca, Siena e Grosseto), Lazio (Province di Roma, Latina e Viterbo), Lombardia (Province di Brescia e Bergamo), Veneto (Province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza), Friuli Venezia-Giulia (Provincia di Udine), Liguria (Province di La Spezia e Genova) e Sardegna (Province di Sassari e Sud Sardegna). E-Distribuzione è in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, anche in base all'evolversi delle condizioni meteo.



Enel rende noto che il personale di E-Distribuzione, la società del gruppo che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta operando per riparare le linee danneggiate e l'azienda ha messo in campo oltre 10.000 persone su tutto il territorio nazionale, mezzi speciali e gruppi elettrogeni con lo scopo di rialimentare i clienti nel minor tempo possibile. I tecnici dell'azienda stanno, inoltre, effettuando una serie di manovre sulla rete elettrica per rialimentare i clienti rimasti senza energia.