La durata complessiva dei lavori sulla rete elettrica sarà di 5 anni. Il cantiere sarà lungo undici chilometri

Partono a settembre i cantieri per il rinnovo della rete elettrica di Napoli. I lavori - leggiamo su Il Mattino - interesseranno 11 chilometri e mezzo di strade.



Un'opera gigantesca di ammodernamento tecnologico che si integrerà con il progetto di riqualificazione urbanistica del Lungomare del Comune di Napoli. La durata complessiva dei lavori sulla rete elettrica sarà di 5 anni. Tra i vantaggi maggiori, la riduzione del rischio black-out in città.

Si sblocca il braccio di ferro tra il Comune e Terna, concessionaria dello Stato per la trasmissione dell'energia, per la messa a nuovo degli elettrodotti cittadini. Il cavo elettrico sotterraneo che passerà sotto via Caracciolo sarà completamente schermato, per garantire la massima sicurezza a chi passeggia.

Terna potrebbe intervenire anche sui lavori di rifacimento del manto stradale, che rientra tra le sue competenze; ma questo punto sarà definito in un protocollo d'intesa col Comune. A Fuorigrotta, invece, sono allo studio opere compensative per la realizzazione della nuova stazione elettrica da 220/60 kV, che prevedono la possibilità di costruire parchi pubblici e giardini dedicati ai più piccoli.



L'impianto vero e proprio, invece, sarà interrato e completamente isolato e sorgerà nell'area dove si trova attualmente il parcheggio, che è già stata acquisita. Il mega-progetto da 36,8 milioni di euro può finalmente partire. Il protocollo d'intesa sarà suggellato ai primi di aprile. Entro metà mese partiranno i primi sondaggi propedeutici alla cantierizzazione. Il nuovo elettrodotto da 220 kV, posato ad una profondità di un metro e mezzo e ricoperto con sabbia, cemento e una lastra protettiva, si dipanerà per 11,5 chilometri da Agnano Astroni-Fuorigrotta, fino alla Galleria Vittoria, passando per la Galleria Laziale, via Caracciolo e via Partenope: una grande opera di restyling, che consentirà di svecchiare l’infrastruttura elettrica realizzata negli anni ‘90, con la demolizione di 46 km di vecchi elettrodotti a fronte della realizzazione di 47 km di nuove linee. Saranno eliminati, inoltre, ben 10 chilometri di collegamenti aerei, che verranno interrati. In superficie resteranno solo 2 km.

Oltre a Napoli, dove la società sta già operando (come in via Galileo Ferraris), sono previsti anche altri interventi. A cominciare dagli elettrodotti da 380 kV di Bisaccia-Deliceto (35 km) e Montecorvino-Avellino (48 km), per passare alla futura stazione di Avellino Nord, al nuovo elettrodotto Avellino Nord-Benevento e all'interconnessione a 150 kV Sorrento-Vico Equense-Agerola-Lettere, con la quale sarà possibile la demolizione di quasi tutti i 50 chilometri delle linee elettriche a 60 kV esistenti nella Penisola Sorrentina, con enormi benefici in termini paesaggistici. Infine, sarà realizzato il nuovo collegamento a 150 kV Capri-Sorrento.