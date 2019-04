Era stata parzialmente privatizzata ai tempi di Jacques Chirac. La nuova organizzazione è nell'agenda di una riunione del comitato strategico di Edf

La possibile "rinazionalizzazione parziale" di Edf, il gigante francese dell'elettricità, è piaciuta in Borsa, dove il titolo la scorsa settimana ha guadagnato parecchio valore. Parzialmente privatizzata nel 2004, ai tempi di Jacques Chirac, per anticipare l'apertura del mercato dell'energia, Edf potrebbe tornare ad una parziale nazionalizzazione con Emmanuel Macron, almeno secondo quanto anticipato dal quotidiano Le Parisien.

Il capo dello stato, infatti - sempre secondo il quotidiano - "si appresterebbe a dare il suo benestare a una rinazionalizzazione, almeno parziale, delle attività nucleari di Edf". Per il momento né l'azienda né l'Eliseo hanno confermato la notizia. Secondo Le Parisien, la nuova organizzazione è nell'agenda di una riunione del comitato strategico di Edf in programma il 28 maggio. Il progetto verrebbe poi sottoposto ai 200 principali dirigenti del gruppo, quindi alle organizzazioni sindacali il 20 giugno. Per il 2020 si prevede una presentazione conclusiva a Bruxelles, in vista di una realizzazione del piano nel 2021.