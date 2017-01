I pirati informatici sono penetrati nei sistemi di controllo, con un’azione che pare una ritorsione

Negli ultimi giorni del 2016 i sistemi di controllo della rete elettrica del Vermont hanno subito un attacco informatico. L’azione - leggiamo su Itismagazine.it - è apparsa solo dimostrativa e priva di conseguenze, ma avrebbe suscitato apprensione nell’intelligence Usa. Nel mirino, dopo le elezione di Trump e il presunto ruolo svolto da Mosca sull’esito finale, ci sarebbero nuovamente gli imprendibili hacker russi che avrebbero messo in atto il sabotaggio come ritorsione dopo l’espulsione dei diplomatici voluta dall’ex presidente Obama.

Dopo l’episodio avvenuto un anno fa in Ucraina, quando 700mila persone si trovarono per giorni prive di energia elettrica, il timore è che l’azione possa ripetersi anche oltreoceano con i nemici storici.

Alcuni dirigenti americani, rigorosamente anonimi, hanno ammesso con il Washington Post di non conoscere le intenzioni dei pirati informatici. La società elettrica si è limitata a comunicare la presenza di “un software dannoso” in un laptop non connesso al sistema di controllo della rete, che non ha però compromesso il funzionamento della rete elettrica.

Lo schema di attacco, infatti, sembra molto simile a quello utilizzato per danneggiare le centrali ucraine. La modalità di violazione potrebbe essere molto simile, mentre questo attacco è diverso dalle modalità che negli scorsi mesi sono balzati all’onore delle cronache per avere reso inaccessibili le reti Internet in America e in Germania.