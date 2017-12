AU accoglie con interesse l’idea espressa dal presidente dell’Autorità Bortoni di un coinvolgimento nell’attuazione dei contratti di lungo termine

“Abbiamo ascoltato con grande interesse la suggestione circa un possibile coinvolgimento di Acquirente Unico nell’adozione dei Power Purchase Agreements per la promozione degli investimenti in generazione rinnovabile”. Lo ha dichiarato Andrea Péruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico (nella foto), a commento dell’intervento del Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica Guido Bortoni, alla conferenza organizzato da Elettricità Futura sull’applicazione in Italia - come già avviene all’estero - di contratti di lungo termine (in questo caso di fornitura di energia da fonti rinnovabili) che vincola le parti per un periodo solitamente ventennale.

Nel suo discorso, il Presidente Bortoni ha fatto appello alla necessità di un coinvolgimento di AU nell’attuazione dei PPA, in qualità di gruppo di acquisto pubblico, eventualmente anche con modalità di approvvigionamento dedicate per i clienti vulnerabili. La maggiore complessità del processo di decarbonizzazione e l’obiettivo di consumo finale di energia da fonti rinnovabili al 27% – prosegue Péruzy – “richiede di pensare a strumenti nuovi, come i PPA, che siano maggiormente ancorati alle dinamiche di mercato e che tengano conto, nell’interesse dei consumatori, anche della progressiva riduzione dei costi di realizzo delle tecnologie rinnovabili”.

“Per lo sviluppo dei PPA - aggiunge Péruzy - Acquirente Unico potrebbe mettere in campo le sue migliori competenze e la sua consolidata esperienza non solo nel perimetro dell’approvvigionamento all’ingrosso - per cui nell’ambito del regime di Maggior Tutela ha operato come una sorta di gruppo di acquisto ante litteram - , ma anche quelle sviluppate, più recentemente, in ambito di hedging grazie all’attribuzione all’azienda della gestione delle scorte petrolifere attraverso l’OCSIT.”

“Del resto – conclude Péruzy – i PPA hanno altresì il merito, come anche sottolineato da Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura, di operare, implicitamente, una copertura assicurativa contro il rischio, incoraggiando gli investimenti privati attraverso una maggiore stabilità dei fondamentali economici”.

“Il dibattito di oggi - conclude l’AD di Acquirente Unico - testimonia che i PPA sono un tema oramai non più procrastinabile per l’evoluzione del mercato italiano e per il contributo del nostro Paese alle importanti sfide cui l’Europa ci chiede di partecipare. Nell’interesse dei cittadini di oggi e, soprattutto, di domani”.