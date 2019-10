La lunghezza totale dell’infrastrutura è di 1.689 km: andrà dalla città di Xigaze alla prefettura di Ali

A oltre 4.000 metri di quota media , nell'altopiano del Tibet, sarà realizzata la rete elettrica più elevata al mondo, i cui lavori di costruzione hanno preso il via. Con una lunghezza totale di 1.689 km, il progetto, che va dalla città di Xigaze alla prefettura di Ali, si estende attraverso il permafrost, la terra di nessuno e le paludi nella Provincia autonoma del Tibet.



Il progetto richiede un investimento totale di 7,4 miliardi di yuan, pari a 1,05 miliardi di dollari, e dovrebbe essere completata nel 2021, a vantaggio di quasi 380.000 persone lungo il tragitto della rete. Il progetto è considerato una "strada del paradiso energetico" per la complessità dell'ambiente di costruzione, le condizioni stradali pericolose, lo scarso supporto logistico e i rigorosi requisiti di protezione ambientale.



L'opera, secondo fonti industriali, metterà fine all'isolamento della rete elettrica della prefettura di Ali dal resto del Tibet, a vantaggio dell'affidabilità dell'alimentazione energetica dell'intera prefettura. Inoltre contribuirà anche alla riduzione della povertà in Tibet e spianerà la strada per la fornitura di energia pulita all'Asia meridionale. Dal 2007 la State Grid Corporation of China ha investito 14,5 miliardi di yuan nella costruzione della rete elettrica del Tibet, migliorando efficacemente la disponibilità nella regione.