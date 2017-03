L'Assemblea di assoRinnovabili ha espresso la volontà di procedere all'unione con Assoelettrica, dando il via ad un progetto unico in Europa

L’assemblea di assoRinnovabili ha dato semaforo verdeall’unione con Assoelettrica, facendo partire il progetto Elettricità Futura. Lo si legge in una nota dell’associazione guidata da Agostino Re Rebaudengo.



“Il futuro dell'energia parte da qui, dopo due anni di duro lavoro, confronto e collaborazione con Assoelettrica. È con grande orgoglio - afferma Re Rebaudengo - che annunciamo l'imminente nascita di un'unica nuova associazione del mondo elettrico, che rappresenterà, con una formula innovativa, le moltissime aziende, piccole e grandi, che operano nel settore dell'energia elettrica”.



“Per primi in Europa - continua Re Rebaudengo - abbiamo capito che stare insieme non significa perdere rappresentatività, ma rafforzarla per vincere le nuove sfide e i cambiamenti di mix e di mercato, nella convinzione che la storica contrapposizione tra rinnovabili e fossili sia ormai superata. Solo così potremo creare le basi per un mercato elettrico efficiente e capace di rispondere alle sfide del momento e alla necessaria (considerando anche i gravi problemi dell'inquinamento dell'aria) elettrificazione dei consumi”.



Dal lato di Assoelettrica si accoglie “con grande soddisfazione la decisione dell'Assemblea di assoRinnovabili di procedere verso un comune progetto di integrazione verso un nuovo e più forte soggetto associativo - ha dichiarato il Presidente Simone Mori - . Ciò conferma come il tempo delle contrapposizioni tra grandi e piccoli operatori e tra sistemi di generazione tradizionali e impianti alimentati da fonti rinnovabili vada superato. Tale processo porterà alla costituzione di una nuova più solida entità associativa capace di rappresentare finalmente l'intero settore, che, attraverso lo sviluppo del vettore elettrico, è destinato a svolgere un ruolo determinante nella transizione energetica, elemento centrale per la decarbonizzazione delle economie europee".

“Questo nuovo sistema di imprese elettriche italiane, dalle grandi multinazionali alle piccole e medie aziende - ha aggiunto Mori - permetterà alla nuova associazione di giocare un ruolo da protagonista sia sullo scenario italiano che su quello internazionale. L'integrazione tra Assoelettrica ed assoRinnovabili rappresenta, ad oggi, un caso unico in Europa, che sono certo sarà preso ad esempio da altre grandi realtà industriali del nostro continente.”