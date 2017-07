Si tratta della prima attuazione della legge per lo sviluppo privato della capacità di interconnessione con l'estero che coinvolge l’industria energivora

Firmato l’accordo del progetto di interconnessione elettrica in corrente continua a 320 kV che collegherà l'Italia con la Francia. A sottoscriverlo sono il Gruppo Terna e il consorzio Interconnector Italia, che raggruppa imprese private cosiddette "energivore", i consumatori industriali principalmente nei settori dell'acciaio, della carta e della chimica.

Si tratta della prima attuazione della legge che, per lo sviluppo privato della capacità di interconnessione con l'estero, ha introdotto l'obbligo per le imprese energivore di finanziare e, per Terna, di realizzare linee elettriche di interconnessione "ai fini della realizzazione del mercato unico della energia elettrica".



Nell'ambito di detti accordi si è realizzata la cessione al consorzio Interconnector Italia dell'intero capitale della Piemonte Savoia (PI.SA.), già controllata dal Gruppo Terna attraverso Terna Interconnector PI.SA., la società titolare per l'Interconnector Italia - Francia del diritto di esenzione all'accesso a terze parti (TPA) per una capacità di 350 MW e per un periodo di 10 anni.



Sono stati inoltre stipulati i contratti di mandato per la costruzione (EPC) e l'esercizio (O&M) dell'Interconnector Italia-Francia per un valore complessivo di circa 415 milioni di euro, con finanziamenti per complessivi 338 milioni, di cui Cassa Depositi e Prestiti risulta il primo sottoscrittore con una quota di circa 113 milioni. L'interconnessione Italia-Francia prevede complessivamente (parte pubblica e parte privata) una capacità di scambio sulla frontiera di 1.200 MW disponibili a partire dal 2020 (entrata in esercizio prevista entro la fine del 2019).



Una volta ultimato, il collegamento consentirà di aumentare di circa il 40% la capacità di interscambio elettrico tra Italia e Francia, in linea con la strategia europea di rafforzamento delle interconnessioni elettriche tra i paesi membri per potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti e accrescere il livello di competitività dei mercati.