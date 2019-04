La società ha presentato le scelte strategiche che puntano a reti elettriche in grado di favorire crescita e integrazione delle rinnovabili. L’incontro con Renewables Grid Initiative

Oltre 13 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica di trasmissione nazionale previsti nel prossimo decennio per abilitare la transizione energetica in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e in coerenza con il Pniec. È quanto prevede Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, che ha presentato le scelte strategiche del nuovo Piano di Sviluppo 2019 nel corso di un incontro al quale ha partecipato Renewables Grid Initiative, il network europeo di operatori di rete e ONG, nel primo di una serie di confronti con istituzioni, associazioni e istituti di ricerca, sulle sfide poste dalla transizione energetica e sulle possibili soluzioni.



Un Piano ancor più focalizzato sul dialogo con tutti gli stakeholder e l'ascolto delle esigenze del territorio in ogni fase di pianificazione delle opere, e sulla sostenibilità ambientale per agevolare la diffusione delle rinnovabili, con interventi a supporto della qualità del servizio elettrico e dell'incremento della resilienza delle infrastrutture nonché il rafforzamento delle connessioni tra le zone di mercato, la razionalizzazione delle reti nelle principali aree metropolitane del Paese e l'incremento delle interconnessioni con l'estero e con le isole maggiori. Dal punto di vista ambientale, gli interventi previsti da Terna nel Piano di Sviluppo consentiranno di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera per un quantitativo pari a circa 6,3 milioni di tonnellate annue, corrispondenti a quelle prodotte da circa 7 milioni di autovetture di media taglia. Infine, circa il 60% delle nuove linee elettriche che entreranno in esercizio nell'arco di Piano sarà 'invisibile’ perché interrate e/o sottomarine.



"Il percorso intrapreso con RGI consentirà a Terna di accrescere la trasparenza e il dialogo con tutti i principali interlocutori interessati dalle infrastrutture energetiche. Un approccio proattivo di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder e dei territori alla base della nostra strategia per uno sviluppo sostenibile della rete elettrica: attenzione all'ambiente e innovazione si configurano per Terna come straordinari abilitatori nella generazione di valore per il Paese e le sue comunità. La rete è al centro del cambiamento in atto e Terna intende sviluppare un ruolo da protagonista della transizione energetica. La decarbonizzazione guida il cambiamento nell'industria energetica attraverso il progressivo incremento delle rinnovabili, l'efficienza, la digitalizzazione delle reti e l'accumulo, che rappresentano gli strumenti più importanti per la gestione di questo nuovo paradigma" ha dichiarato Luigi Michi, Responsabile Strategie, Sviluppo e Dispacciamento di Terna.



"La sfida per gli operatori di rete come Terna oggi è di sviluppare soluzioni per il futuro, dimostrando che la transizione energetica è possibile e sicura, e che i target climatici sono raggiungibili. Mai come ora bisogna essere chiari su cosa fare e insieme alla società definire come farlo. Terna ha intrapreso questo percorso con grande senso di responsabilità e tutti noi siamo chiamati a contribuire", ha affermato Antonella Battaglini, CEO di RGI.