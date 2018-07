I ricavi del primo semestre 2018, pari a 1.080,3 milioni di euro, registrano un aumento di 34,8 milioni di euro (+3,3%). Bene anche l’EBITDA

Sono tutti positivi i dati di bilancio Terna nei primi sei mesi dell’anno. I ricavi del primo semestre 2018, pari a 1.080,3 milioni di euro, registrano un aumento di 34,8 milioni di euro (+3,3%) rispetto al corrispondente periodo del 2017. Tale risultato è dovuto prevalentemente all’incremento dei ricavi tariffari del Regolato e al contributo del Non Regolato, in particolare per la crescita delle vendite del Gruppo Tamini e per l’avanzamento delle attività sull’Interconnector privato Italia-Francia. L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) del periodo si attesta a 814,9 milioni di euro, in crescita di 20,1 milioni di euro (+2,5%) rispetto ai 794,8 milioni di euro del primo semestre 2017.

L’EBIT (Risultato Operativo) del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 267,4 milioni di euro, si attesta a 547,5 milioni di euro, rispetto ai 534 milioni di euro dei primi sei mesi del 2017 (+2,5%). Gli oneri finanziari netti del periodo, pari a 42,7 milioni di euro, si confrontano con i 39,6 milioni di euro del primo semestre 2017 (+3,1 milioni di euro). Tale incremento è dovuto principalmente agli interessi sul maggior debito lordo. Il risultato ante imposte si attesta a 504,8 milioni di euro, in aumento di 10,4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2017 (+2,1%). L’utile netto di Gruppo del periodo si attesta a 360,2 milioni di euro, in crescita di 8,9 milioni di euro rispetto ai 351,3 del primo semestre del 2017 (+2,5%).

Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna nei primi sei mesi del 2018 sono pari a 337,9 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto ai 325,7 milioni di euro nel primo semestre dell’esercizio precedente, in linea con il Piano Strategico 2018-2022. Tra i principali progetti del periodo si segnalano gli avanzamenti dei cantieri per le interconnessioni elettriche Italia-Montenegro e Italia-Francia, e i lavori per la realizzazione del collegamento sottomarino in Laguna Veneta.

Previsioni future - Nel secondo semestre 2018, Terna sarà impegnata nel perseguimento dei propri obiettivi strategici imprimendo una forte accelerazione alle attività di investimento. Il focus sarà sullo sviluppo della rete di trasmissione nazionale per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e migliorare la sicurezza del sistema. Nel contempo continuerà il rinnovo degli asset del Gruppo con l’obiettivo di mitigare i rischi di interruzioni di servizio, aumentare la sostenibilità ambientale e supportare la manutenzione mediante il ricorso a tecnologie di digitalizzazione della rete. Terna proseguirà nel rafforzamento degli investimenti in innovazione e soluzioni digitali per gestire l’incremento della complessità del sistema.

Con riferimento al Regolato, tra le principali infrastrutture elettriche in corso di realizzazione figurano le interconnessioni con la Francia e il Montenegro, la cui ultimazione è prevista entro la fine del 2019, che permetteranno di aumentare la capacità di scambio transfrontaliera facilitando la progressiva integrazione dei mercati a livello europeo. Per quanto riguarda i principali progetti volti ad accrescere la qualità del servizio, nel secondo semestre proseguiranno le attività di realizzazione delle connessioni sottomarine tra Capri e Sorrento e in Laguna Veneta. Si prevede anche l’entrata in esercizio, nell’assetto definitivo, della nuova direttrice 380 kV “Foggia-Benevento” che rientra tra gli interventi volti a facilitare la connessione delle fonti energetiche rinnovabili localizzate prevalentemente nel Sud Italia, con contestuale razionalizzazione della rete esistente. Inoltre, al fine di rispettare gli obiettivi previsti nel Piano Strategico e in linea con quanto pubblicato dall’ARERA nella delibera 129/2018 sull’incentivazione output based, sono in corso le attività propedeutiche all’accesso alle misure previste nella suddetta delibera.

Con riferimento al Non Regolato, il Gruppo perseguirà un approccio industriale fondato sulle competenze distintive, posizionando Terna sempre più come un Energy Solution Provider attraverso il proseguimento della crescita sull’efficienza energetica e l’ingresso sulle attività di integratore a maggiore valore aggiunto a supporto dell’evoluzione tecnologica e del ruolo del TSO nella transizione energetica. Con riferimento alla società Avvenia, proseguiranno le attività di integrazione nel Gruppo prevedendo il raggiungimento di sinergie commerciali e industriali già nel secondo semestre.

Per quanto riguarda l’Internazionale, con riferimento ai progetti in corso in Brasile, è previsto il completamento delle attività di costruzione delle linee e stazioni relative alle due concessioni, Santa Maria Transmissora de Energia (SMTE) e Santa Lucia Transmissora de Energia (SLTE) entro la fine del 2018. Inoltre, nel secondo semestre, continueranno le attività di realizzazione dei progetti esistenti in Uruguay e Perù.

“I principali indicatori economico-finanziari del semestre confermano la solidità delle azioni manageriali intraprese e ci consentono di proseguire con decisione nel percorso tracciato dal Piano Strategico 2018-2022. Procede nei tempi previsti anche il programma di investimenti che, grazie alle iniziative poste in essere anche per i prossimi mesi, contribuiranno a creare valore per tutti i nostri stakeholder” dichiara Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.