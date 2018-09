L’authority, come primo atto operativo, ha deciso la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti per le famiglie sfollate a Genova dopo il crollo del ponte Morandi

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, composto dal presidente Stefano Besseghini (nella foto) e dai componenti Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia, e ha preso quindi il via il settennato della 4a Consiliatura dell’Autorità.

Nella sua prima riunione il nuovo Collegio, prendendo le mosse dalla richiesta del Commissario delegato e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha varato un provvedimento di urgenza per la sospensione dei termini di pagamento relativi ai servizi nei settori di competenza dell’Autorità (acqua, luce, gas e rifiuti) delle famiglie residenti negli edifici coinvolti nel crollo del ponte Morandi a Genova.

La sospensione dei termini di pagamento si applicherà per la durata del periodo di emergenza a tutte le fatturazioni e gli avvisi di pagamento con scadenza successiva al 14 agosto 2018 relativamente ai consumi e ai costi di disattivazione, riguardanti circa 300 utenze, negli edifici coinvolti dal crollo, come individuati dalle autorità competenti.

La sospensione dei termini dei pagamenti viene prevista anche per le utenze attivate dopo il 14 agosto da soggetti titolari di utenze negli edifici coinvolti. In particolare, per le forniture di energia elettrica e per il servizio idrico integrato, l’utenza dell’abitazione in cui è stato trasferito il solo domicilio, e non la residenza anagrafica, sarà assimilata all’utenza domestica residente e verranno sospesi i corrispettivi per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione e la voltura/subentro.