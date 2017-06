No alle prospezioni vicino al Santuario dei Cetacei. Parere negativo commissione Via-Vas. Già due anni fa un'altra società ricevette un rifiuto per la stessa area

La commissione tecnica Via-Vas ha espresso parere negativo alla richiesta, pervenuta al ministero dell'Ambiente nel febbraio del 2015, di prospezione geofisica mediante tecnica air gun al largo della costa nord-occidentale della Sardegna da parte della società norvegese Tgs-Nopec.

Il ministero si appresta a formalizzare nelle prossime ore questa decisione con il decreto a firma del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti che riprenderà il parere della Commissione di valutazione ambientale.

Già nel 2015 un'analoga istanza della società Schlumberger nella stessa area si era conclusa con un provvedimento negativo.

Diversi esponenti politici in Sardegna e in Corsica esultano per lo stop alla ricerca di giacimenti.

"La nostra voce è stata ascoltata e siamo molto soddisfatti del parere negativo - dicono il presidente della Regione Francesco Pigliaru e il presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni. - Abbiamo aree marine dalla vocazione importante e prevalente rispetto agli interessi di società in cerca di un profitto ad alto impatto ambientale".