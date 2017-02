Il settore petrolio e gas è previsto stabile quest’anno, dopo il +16% a 395 miliardi di dollari nel 2016

Le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore del petrolio e del gas dovrebbero rimanere dinamiche quest'anno, dopo un 2016 che ha registrato un aumento del 16% delle transazioni, a 395 miliardi di dollari, secondo uno studio di Ernst and Young (E&Y).

L'ufficio studi di E&Y stima che la crisi del settore petro-gasiero "ha probabilmente toccato il punto più basso nel 2016", con un prezzo al barile di greggio vicino ai 30 dollari, prima della ripresa scattata in autunno con l'accordo sulla limitazione della produzione mondiale per ridurre l'eccedenza.

“Le azioni dell'Opec nell'ultima parte dell'anno - commenta Michael Lafarge, esperto di petrolio e gas presso EY, nella nota - hanno fatto risalire i prezzi del barile sopra i 50 dollari, che ha avuto per effetto il miglioramento delle prospettive a medio termine per quel che riguarda i prezzi. Le fusioni e acquisizioni sono dunque fortemente aumentate a fine 2016".

L'anno scorso, il valore totale delle transazioni è salito a 395 miliardi di dollari, contro 340 miliardi nel 2015, grazie a un incremento del 28% (a 59) del numero di grandi operazioni superiori a 1 miliardo di dollari, e nonostante un calo generale del 27% dei volumi delle transazioni su un anno.

Secondo lo studio di E&Y, nell'esplorazione-produzione l'ammontare delle transazioni è sceso del 14% a 130 miliardi di dollari per un totale di 1.024 transazioni (-31%).

Al contrario, il midstream (trasporto, stoccaggio, vendita all'ingrosso), la raffinazione e distribuzione e i servizi petroliferi hanno visto il valore totale delle transazioni progredire fortemente, nonostante una flessione del numero delle transazioni.

Così, la fusione della francese Technip con l'americana FMC Technologies e quella degli americani Baker Hughes con la divisione dei servizi petroliferi e del gas di General Electric (GE) hanno consentito al settore parapetrolifero di registrare un record di 53 miliardi di dollari di transazioni l'anno scorso (+106%).