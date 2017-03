Rapporto dell’Irena (l’Agenzia internazionale per le rinnovabili) commissionato dal governo tedesco e presentato in occasione del Berlin Energy Transition Dialogue

La transizione verso forme di produzione di energia più pulite porterà a un aumento del Pil globale dello 0,8% nel 2050. E questo senza contare la riduzione dei "costi esterni" della produzione energetica, come l'inquinamento atmosferico, che possono portare benefici su scala planetaria calcolabili in fino a 10mila miliardi di dollari entro il 2050.

Sono alcune cifre del rapporto Irena (Agenzia internazionale per le rinnovabili) commissionato dal governo tedesco e presentato in occasione del Berlin Energy Transition Dialogue, incontro preparatorio al G20 di luglio.