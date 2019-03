Per il sottosegretario agli esteri, quando si parla di diplomazia economica occorre necessariamente riferirsi alle interconnessioni energetiche

"La grande sfida oggi ai tavoli diplomatici è la diversificazione energetica: stiamo facendo in modo che l’Italia possa distaccarsi da queste logiche entro il 2040 ed essere indipendente per il proprio approvvigionamento energetico". Lo ha dichiarato Manlio Di Stefano, Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, intervenendo alla conferenza “La politica estera italiana della XVIII legislatura. Linee strategiche e aree di crisi”.

"Parlando di diplomazia economica, si deve necessariamente parlare di energia: guardando la mappa della rete internazionale dei gasdotti e delle interconnessioni energetiche mondiali, si capisce che proprio l'interconnessione energetica ha garantito pace o creato guerra".



Durante la conferenza è stato più volte ribadito il concetto che il mondo della diplomazia si è trasformato da diplomazia politica a diplomazia economica: le relazioni tra Stati sono in gran parte influenzate dal valore economico degli interscambi. Si è discusso anche di multilateralità, diplomazia e rapporti economici tra Paesi e, infine, "dell’analisi delle cause e lo scardinamento delle ipocrisie nella diplomazia internazionale: su questi pilastri cerchiamo di affrontare le crisi rispettando i trattati, gli accordi, le convenzioni e i diritti dei diversi Paesi", ha concluso il Sottosegretario.