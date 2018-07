Sono stati indicati nel collegio dell'Autorità energia e ambiente Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina dei componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Lo rende noto la Presidenza del Consiglio. Il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha indicato Stefano Besseghini (nella foto) come presidente e quali altri componenti Gianni Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia.

Attualmente presidente ed amministratore delegato di Rse, carica che ricopre dal giugno del 2014 (era amministratore delegato di Rse - Ricerca Sistema Energetico dal novembre 2010), Besseghini è nato a Tirano (SO) nel 1966, sposato con un figlio si è laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano e presso la stessa università ha conseguito la specializzazione in Scienza e Tecnologia dei Materiali, per poi svolgere l'attività di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Gianni Castelli è un esponente storico della Lega e ha fatto parte del cda di A2a. Andrea Guerrini è un docente di Management e organizzazione aziendale dell'università di Verona indicato dai Cinquestelle. Stefano Saglia, al momento membro del cda di Terna, è stato deputato di Alleanza Nazionale e poi di Forza Italia, già sottosegretario allo Sviluppo economico ed è considerato uno dei "padri" degli interventi a favore delle rinnovabili. Clara Poletti, dirigente della stessa Autorità (responsabile Direzione mercato energia elettrica) è in quota Pd.

Le proposte di nomina, informa Palazzo Chigi, verranno quindi trasmesse alle Camere per l'espressione, da parte delle Commissioni competenti, del previsto parere.