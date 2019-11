Secondo i dati provvisori della rilevazione MISE, nei primi dieci mesi la domanda di prodotti petroliferi è calata dello 0,7%

A ottobre i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 5,5 milioni di tonnellate, con un incremento dell’1% (+56.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a parità di giorni lavorativi, sono risultati pari a 2,8 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2,1 milioni di gasolio, con un incremento dell’1,1% (+31.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018.



In particolare: la benzina totale ha mostrato una crescita del 2% (+13.000 tonnellate) rispetto a ottobre 2018, mentre la benzina venduta sulla rete del 2,1%; il gasolio autotrazione evidenzia un incremento dello 0,8% (+18.000 tonnellate) rispetto ad ottobre 2018, mentre il gasolio venduto sulla rete dello 0,2%. Tra gli altri prodotti con un segno positivo sono da segnalare il bitume (+10,8%), il gpl (+7,3%) e il carboturbo (+5,5%).

Si ricorda che nel mese di ottobre le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un incremento del 7%. In particolare, quelle a benzina sono arrivate al 46,2% (era il 42% ad ottobre 2018), mentre quelle diesel, in decisa contrazione, hanno rappresentato il 35,5% del totale (era il 43,7% ad ottobre 2018). Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il peso delle auto a Gpl e stato del 6,8%, quello delle ibride dell¡¦8%, quello del metano del 2,9% e quello delle elettriche

dello 0,6%.

Primi dieci mesi 2019 - I consumi petroliferi italiani sono ammontati a 50,5 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,7% (- 370.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 26,2 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,4% (-108.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare, rispetto allo stesso periodo 2018: la benzina totale è risultata in aumento dello 0,5%; la benzina venduta sulla rete ha mostrato un incremento dello 0,9%; il gasolio autotrazione ha evidenziato una diminuzione dello 0,7% mentre il gasolio venduto sulla rete un incremento dello 0,2%.

Si ricorda che nei primi dieci mesi le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un calo dello 0,8%. Quelle diesel hanno rappresentato il 40,6% del totale (era il 52,2% nei primi dieci mesi 2018), mentre quelle a benzina il 44% (10 punti percentuali in piu rispetto ad ottobre 2018).

Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl e stato del 7,2%, quello delle ibride del 5,8%, quello del metano dell’1,9% e quello delle elettriche dello 0,5%.