Nelle colline della Valdarno ha chiuso il giacimento sul quale erano nate la centrale elettrica di Santa Barbara e l’antica acciaieria di San Giovanni

Il mondo cambia: dal black al green, dove il green è il termine con cui viene chiamato il prato con le buche da golf che ha preso il posto dei minatori che scavarono il carbone dal ventre della terra. È stato inaugurato a Cavriglia un campo pratica da golf con tre buche iniziali, che diventeranno nove. Si tratta di un impianto di proprietà pubblica nell'ex-area mineraria di Caviglia, che il Comune ha assegnato tramite avviso di evidenza pubblica al Golf club Le miniere.

L’area mineraria nelle colline della Valdarno aveva dato vita alla centrale elettrica Santa Barbara e all’antica acciaieria di San Giovanni. La vena di minerale si è esaurita anni fa. All'inaugurazione del nuovo campo è intervenuto anche il ministro dello sport Luca lotti, insieme all'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, al sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti e al presidente del Golf Club Le Miniere Paolo Bartoli.

"Una grande opportunità per chi pratica questo sport - ha commentato l'assessore Ceccarelli - con tariffe accessibili visto che si tratta di impianto pubblico. E un'opportunità per il territorio, che si inserisce nell'opera di recupero e riqualificazione dell'area ex-mineraria. E può diventare un’attrattiva per il turismo del Valdarno, su cui potranno far leva le attività turistico-ricettive della zona".

Ceccarelli ha anche ricordato che la Regione Toscana 3 anni fa aveva dato un contributo al progetto di 150.000 euro, che hanno funzionato da start-up, innescando un importante effetto moltiplicatore. "Ci tengo peraltro a sottolineare - ha aggiunto - che il progetto di questa struttura sportiva è improntato a rigorosi criteri di sostenibilità (avrà un ridotto consumo idrico) che danno lustro al territorio e lo rendono competitivo da un punto di vista turistico-sportivo. Costruito in un terreno da tempo inutilizzato, il campo pratica, privo di barriere architettoniche e dunque accessibile ai disabili, è stato realizzato in sintonia con le caratteristiche ambientali dell'area e con la suggestiva cornice che lo circonda".