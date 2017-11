Erg vende all’Api Ip i suoi 2.600 distributori TotalErg e la sua quota nella raffineria di Trecate ed esce definitivamente dal petrolio

Cambia forma l’industria energetica privata italiana. È stato firmato nei giorni scorsi l’accordo vincolante tra Api Anonima petroli italiana, Erg e Total Marketing Services finalizzato all'acquisizione del 100% delle azioni di TotalErg.

Con l’accordo la società Erg, guidata dalla famiglia genovese Garrone, esce definitivamente dal settore petrolifero, dal quale la società era nata, per concentrarsi esclusivamente nelle fonti rinnovabili di energia, mentre Api - fondata nel ’33 dalla famiglia Brachetti Peretti e che già aveva rilevato dall’Eni la catena Ip - diventa ora il primo operatore della distribuzione di carburanti in Italia.

L'operazione comprende le oltre 2.600 stazioni di servizio della rete di TotalErg, il polo logistico di Roma e il 25,16% della raffineria di Trecate (Novara). Il nuovo gruppo disporrà di oltre 5mila punti vendita in Italia e di una capacità di raffinazione pari a circa 6 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. Il closing dell’accordo è atteso entro il 31 gennaio, dopo il via libera dell’Antitrust.

I dettagli - In particolare l’Api Anonima petroli italiana SpA, società petrolifera italiana attiva nei settori della raffinazione di petrolio e della distribuzione di carburanti, ha firmato un accordo vincolante con Erg SpA e Total Marketing Services SA finalizzato all'acquisizione del 100% delle azioni di TotalErg SpA. L'operazione, che comprende le oltre 2.600 stazioni di servizio della rete di TotalErg, il polo logistico di Roma e il 25,16% della raffineria di Trecate, permetterà al gruppo Api di consolidare la posizione nel settore del downstream petrolifero italiano.

Il valore - L’importo complessivo che Erg incasserà per l’equity value dalla transazione è pari a 273 milioni di euro. Tale ammontare è inclusivo dei dividendi straordinari distribuiti da TotalErg per complessivi 71 milioni (di cui 20 milioni di euro pagati l’11 maggio e i restanti il 26 ottobre 2017) e di una componente differita di 36 milioni di euro circa, regolata da un vendor loan agreement con scadenza a 5 anni e mezzo, sottoscritto con l’Api.

Advisor e consiglieri - Erg è stata assistita da Hsbc (financial advisor), Dla Piper (legal advisor) ed Ernst & Young (accounting & tax). UniCredit è stata financial advisor di Api. Ubi Banca e Banco Bpm hanno sostenuto Api come joint financial advisor nella definizione della capital structure del gruppo e nella strutturazione del finanziamento. Lo studio Bonelli Erede ha assistito Api come legal advisor.