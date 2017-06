In 5 anni 300 nuove stazioni di rifornimento di biometano. Il gas non è più una soluzione temporanea ma una soluzione permanente per la mobilità sostenibile

"Un messaggio molto importante è che grazie al biometano il gas non è più una soluzione temporanea ma una soluzione permanente per la mobilità sostenibile". Così Marco Alverà, ceo di Snam, all'evento "Gas naturale e biometano: eccellenze nazionali per la sostenibilità" organizzato da Confagricoltura, Cib, Anfia, Fca, Iveco e Snam.

"Il metano - ha spiegato Alverà - è la tecnologia più pronta e immediatamente attuabile per abbattere le emissioni inquinanti. Nei prossimi 5 anni investiremo 150 milioni di euro per realizzare 300 impianti di rifornimento. Stiamo lavorando insieme a Fca e Iveco per superare il dilemma dell'uovo e della gallina, e cioè: il numero dei distributori di metano non aumenta perché non c'è sufficiente domanda da parte degli automobilisti e il numero di veicoli a CNG è frenato dal numero ridotto di stazioni di servizio".

Soffermandosi sugli obiettivi della lotta al cambiamento climatico, Alverà ha poi affermato: "Sul fronte ambientale, tra Dafi (direttiva sui carburanti alternativi) e Sen (Strategia energetica nazionale), siamo all'avanguardia in Europa. Ora bisognerà attuare la Sen e realizzare le infrastrutture necessarie affinché il gas possa spiazzare il carbone. Un dato europeo dice che se sostituissimo metà della produzione di energia elettrica a carbone con produzione a gas risparmieremmo 250 milioni di tonnellate circa di CO2. Gli impianti a gas già ci sono, servono gli investimenti ma il percorso deve essere quello".