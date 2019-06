L’allarme è lanciato da un rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA). I cambiamenti influenzeranno la disponibilità di fonti energetiche primarie, specie rinnovabili e nel Mediterraneo

Tutto il sistema energetico europeo, dalla disponibilità di fonti energetiche al consumo di energia, sono potenzialmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi. L’allarme è lanciato da un rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), pubblicato nei giorni scorsi. Per garantire un approvvigionamento affidabile di energia pulita, il sistema energetico europeo deve adattarsi e diventare più resistente al clima, afferma il rapporto.



Il documento dell'EEA dal titolo "Sfide e opportunità di adattamento per il sistema energetico europeo" analizza le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di resilienza climatica nel sistema energetico europeo, attuale e futuro.



Tra i cambiamenti sottolineati i più importanti includono l’aumento delle temperature medie ed estreme di aria e acqua, i cambiamenti nella disponibilità di acqua, gli eventi climatici estremi e rischi costieri e marittimi. Questi cambiamenti influenzeranno la disponibilità di fonti energetiche primarie - in particolare le fonti energetiche rinnovabili - nonché la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di energia e la domanda di energia.



Alcuni degli impatti dei cambiamenti climatici sul sistema energetico possono essere economicamente vantaggiosi, come la riduzione della domanda di energia per il riscaldamento, ma molti impatti sono negativi sia per il settore energetico che per la società nel suo complesso. Tali impatti includono la riduzione della disponibilità di acqua di raffreddamento per le centrali termiche e la ridotta disponibilità di acqua per la produzione di energia idroelettrica e l'aumento dei rischi per le infrastrutture energetiche da eventi meteorologici estremi e innalzamento del livello del mare, afferma la valutazione.

Secondo la stima dell'AEA, gli impatti dei cambiamenti climatici e le relative esigenze di adattamento variano significativamente tra le regioni europee. In generale, l'Europa settentrionale sperimenterà sia effetti positivi che negativi sul suo sistema energetico, mentre le regioni dell'Europa meridionale andranno incontro ad impatti più gravi.



Il quadro politico in evoluzione nell'ambito dell'Unione dell'energia offre opportunità uniche per integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione energetica nazionale ed europea. La valutazione raccomanda di considerare gli impatti dei cambiamenti climatici nello sviluppo dei piani nazionali per il clima e l'energia e le strategie a lungo termine nell'ambito dell'Unione europea per l'energia. Gli operatori di mercato nel settore energetico dovrebbero anche considerare il rafforzamento della resilienza climatica come parte integrante delle loro attività.



Risultati principali - La disponibilità idrica è generalmente prevista in aumento nell'Europa settentrionale e in diminuzione nell'Europa meridionale, ma con marcate differenze stagionali. Questi cambiamenti possono influire sulla disponibilità di acqua di raffreddamento per centrali termiche, energia idroelettrica e potenziale bioenergetico, trasporto di carburante sui fiumi e domanda di energia per la fornitura di acqua. La sostituzione delle centrali a carbone con l'energia solare ed eolica riduce radicalmente le emissioni di gas serra e il consumo di acqua, contribuendo così alla mitigazione e all'adeguamento delle regioni scarsamente idriche. I biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio del carbonio richiedono quantità significative di acqua o terreni coltivabili, che potrebbero limitare la loro espansione, in particolare nelle regioni scarsamente idriche.



L'innalzamento della temperatura riduce la richiesta di energia per il riscaldamento, ma aumenta quella per il raffreddamento. Temperature più alte possono anche influenzare la produzione e la trasmissione di elettricità. I cambiamenti climatici possono influire sul potenziale dell'energia eolica e solare, ma le proiezioni disponibili sono associate a una significativa incertezza.



Diversi studi indicano infine che, senza adeguate misure di adattamento, i danni diretti al sistema energetico europeo da eventi meteorologici estremi potrebbero ammontare a miliardi di euro all'anno entro la fine del secolo, con costi indiretti molto più elevati.