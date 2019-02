Approvato investimento da 5,3 milioni di euro su progetto nel Mar Nero rumeno. Si tratta del primo progetto internazionale di E&P del gruppo

Gas Plus ha approvato la final investment decision del progetto E&P “Midia Gas Development” nel Mar Nero rumeno. Contestualmente, Gas Plus ha firmato un farm out agreement con l’operatore Black Sea Oil & Gas (Bsog) per la cessione di una quota di partecipazione del 5% nel progetto, mantenendo invece una quota del 10%.



La cessione a Bsog è soggetta al diritto di prelazione, se esercitato, dell’altro partner della jv, Petro Ventures Resources, e all’approvazione dell'Agenzia Nazionale Rumena per le risorse minerarie. Il corrispettivo previsto per la quota del 5% è stato concordato in 5,3 milioni di euro, di cui 3,3 milioni da corrispondersi alla data di perfezionamento della cessione (closing) e 2 milioni di euro a tre mesi dalla entrata in produzione del giacimento.



Con l’approvazione del progetto di sviluppo - deliberato con la FID - da parte delle autorità rumene, Gas Plus potrà incrementare il proprio portafoglio riserve 2P di 754 milioni di metri cubi di gas (con riferimento alla quota di partecipazione del 10%).

“Siamo molto soddisfatti - ha commentato Davide Usberti, amministratore delegato di Gas Plus (nella foto) - perché con l’approvazione della final investment decision giungerà alla fase di realizzazione il nostro primo progetto E&P internazionale”.