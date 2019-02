Performance positiva per i combustibili da riscaldamento a causa del gennaio freddo. Bene benzina e gasolio, in calo le immatricolazioni

Torna a crescere, in gennaio , la domanda di prodotti petroliferi. I consumi petroliferi italiani sono ammontati a 4,8 milioni di tonnellate, con un incremento pari al 3,2% (+150.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a parità di giorni lavorativi, sono risultati pari a 2,5 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 1,9 milioni di gasolio, con un incremento del 3,5% (+85.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018.



In particolare, la benzina totale ha mostrato un incremento del 2,4% (+13.000 tonnellate), quella venduta sulla rete è cresciuta del 2,2% rispetto a gennaio 2018; il gasolio autotrazione evidenzia un incremento del 3,9% (+72.000 tonnellate), mentre il gasolio venduto sulla rete cresce del 2,1% rispetto a gennaio 2018. Da segnalare la performance molto positiva dei prodotti ad uso riscaldamento (gasolio e gpl combustione) a causa di un gennaio molto più freddo rispetto allo scorso anno.



Nel mese di gennaio le immatricolazioni di autovetture nuove hanno tuttavia evidenziato un calo del 7,5%. Quelle diesel, in decisa contrazione, hanno rappresentato il 41% del totale (era il 55% a gennaio 2018), mentre quelle a benzina il 45,3% (era il 32,8% a gennaio 2018).

Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il peso delle auto a Gpl e stato del 7,3%, quello delle ibride del 5,2%, quello del metano dell’1,1% e quello delle elettriche dello 0,2%.