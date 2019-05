L’aprile 2018 è stato più positivo dal punto di vista del calendario considerati i “ponti festivi" che hanno certamente favorito gli spostamenti

Aumentano i consumi petroliferi in Italia : sono ammontati a 4,8 milioni di tonnellate, con un incremento dell’1,3% (+60.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. Lo evidenziano i dati provvisori relativi al mese di aprile provenienti dal MISE.

Crescono benzina e diesel - I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) con un giorno lavorativo in più sono risultati pari a poco più di 2,6 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un incremento del 4,1% (+102.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. In particolare: la benzina totale ha mostrato un aumento del 2,7% (+16.000 tonnellate), mentre la benzina venduta sulla rete è salita del 2,2% rispetto ad aprile 2018; il gasolio autotrazione evidenzia un incremento del 4,5% (+86.000 tonnellate), mentre il gasolio venduto sulla rete cresce del 5,5% rispetto ad aprile 2018. Si ricorda che nel mese di aprile le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato una crescita dell’1,5%. Quelle diesel, in decisa contrazione, hanno rappresentato il 40,4% del totale (era il 52,7% ad aprile 2018), mentre quelle a benzina il 45% (era il 34,3 % ad aprile 2018). Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 6,9%, quello delle ibride del 5,4%, quello del metano dell’1,7% e quello delle elettriche dello 0,6%.

Primo Quadrimestre 2019 - I consumi petroliferi italiani sono ammontati a 19,1 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,9% (-182.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 10,0 milioni di tonnellate, con un incremento dello 0,8% (+78.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare: la benzina totale è risultata invariata; la benzina venduta sulla rete ha mostrato un calo dello 0,1%; il gasolio autotrazione evidenzia una crescita dell’1,0% (+77.000 tonnellate) e il gasolio venduto sulla rete dello 0,9% rispetto allo stesso periodo 2018.

Si ricorda che, nei primi quattro mesi, le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un calo del 4,6%. Quelle diesel hanno rappresentato il 43,0% del totale (era il 54,6% nel primo quadrimestre 2018), mentre quelle a benzina il 43,4%. Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl e stato del 6,6%, quello delle ibride del 5,4%, quello del metano dell’1,3% e quello delle elettriche dello 0,3%.

Nella nota a commento il Mise ricorda che il mese di aprile 2019 ha presentato un giorno lavorativo in più rispetto allo scorso anno e, in particolare, si confronta con un aprile 2018 più positivo dal punto di vista del calendario, considerati alcuni “ponti festivi” che hanno certamente favorito gli spostamenti. Inoltre, aprile 2019 è stato un mese molto più freddo rispetto a un anno fa e ciò ha inciso positivamente sui consumi dei combustibili da riscaldamento.