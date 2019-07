Lo evidenziano i dati provvisori della rilevazione MISE. Meno 1,4% il mese scorso e un netto calo delle immatricolazioni delle autovetture

Nuovo calo a giugno per i consumi petroliferi italiani, in diminuzione la domanda anche nei primi sei mesi dell’anno. Lo evidenzia l’Unione Petrolifera sulla base dei dati provvisori della rilevazione MISE, che registrano 5,1 milioni di tonnellate, con un decremento dell’1,4% (-73.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018.

I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), con un giorno lavorativo in meno, sono risultati pari a poco più di 2,6 milioni di tonnellate, di cui 0,6 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un decremento del 4,5% (-123.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. In particolare, la benzina totale ha mostrato un calo del 3,5% (-23.000 tonnellate), mentre la benzina venduta sulla rete del 3,0% rispetto a giugno 2018; il gasolio autotrazione evidenzia un calo del 4,8% (-100.000 tonnellate), mentre il gasolio venduto sulla rete del 4% rispetto a giugno 2018. Tra i prodotti con un segno positivo da segnalare ancora una volta il bitume e i gasoli per uso da riscaldamento ed agricolo.

Il MISE ricorda che nel mese di giugno le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato una calo del 2,1%. Quelle diesel, in decisa contrazione, hanno rappresentato il 41,6% del totale (era il 52,6% a giugno 2018), mentre quelle a benzina il 43,1% (era il 33,2 % a giugno 2018). Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 6,9%, quello delle ibride del 5,5%, quello del metano del 2,1% e quello delle elettriche dello 0,8%.

Nel primo semestre 2019 i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 29,2 milioni di tonnellate, con un decremento dell’1,9% (- 550.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 15,4 milioni di tonnellate, con un decremento dello 0,8% (-127.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare, la benzina totale è risultata in calo dell’1,5%, la benzina venduta sulla rete ha mostrato anch’essa un calo dell’1,5%; il gasolio autotrazione evidenzia un calo dello 0,6%, mentre il gasolio venduto sulla rete cala dello 0,2% rispetto allo stesso periodo 2018. Si ricorda che nel primo semestre le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un calo del 3,5%. Quelle diesel hanno rappresentato il 42,6% del totale (era il 53,7% nei primi sei mesi 2018), mentre quelle a benzina il 43,4%. Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 6,6%, quello delle ibride del 5,4%, quello del metano dell’1,6% e quello delle elettriche dello 0,4%.