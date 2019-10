Lo stima la Relazione tecnica alla bozza di decreto fiscale collegato alla Manovra. Un maggiore gettito fino a 300 milioni per il gas e fino a 70 per l’elettricità

Una frequenza maggiore nella trasmissione dei dati fornitori-distributori su accise energia elettrica e gas naturale dovrebbe consentire all'Erario di recuperare fino a 370 milioni l'anno. Lo stima la Relazione tecnica alla bozza di decreto fiscale collegato alla Manovra, che contiene un corposo pacchetto di misure anti-frode e anti-evasione fiscale.



"Mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria i dati elementari necessari per la gestione del tributo con una frequenza più consona rispetto al dinamicità del contesto economico-operativo che caratterizza il settore, consentirà a regime di introdurre la dichiarazione precompilata, con il conseguente effetto di semplificazione degli adempimenti per gli operatori del settore".



Con la norma si stima di poter recuperare un maggior gettito tra 140 e 300 milioni l'anno per il gas naturale e tra i 50 e i 70 milioni l'anno per l'energia elettrica. Il decreto contiene altre misure sui prodotti in sospensione di accise e modifiche al Testo unico accise che non sono ancora cifrate in termini di gettito.