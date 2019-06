Il Dossier vale 1 miliardo. Si punta a chiudere entro agosto. Foro Buonaparte completa la transizione verso le rinnovabili e l'efficienza energetica

È alle battute finale la cessione da parte di Edison del business di esplorazione e produzione di idrocarburi, attivo in particolare in Italia, in Egitto (con il ricco giacimento di gas di Abu Qir) e nel Nord Europa. Secondo Radiocor, sono rimasti due contendenti, entrambi quotati a Londra: Energean (gruppo di origini greche) e Cairn Energy; tramontate, invece le candidature di Wintershall Dea e Neptune Energy.



Entrambi hanno già presentato le offerte vincolanti e sono ora impegnati in una fase di approfondimenti e visita ai siti produttivi. Nelle prossime settimane, si apprende da fonti finanziarie, i giochi potrebbero chiudersi, con gli ultimi rilanci da parte dei due soggetti in gara e la firma di un accordo vincolante che Edison, assistita da Rothschild, potrebbe già chiudere prima della pausa estiva di agosto, completando così la transizione verso le rinnovabili e l'efficienza energetica.



La cessione riguarderà Edison Exploration & Production, la newco in cui la scorsa estate Foro Buonaparte ha concentrato tutti gli asset di questo segmento di business. Il valore dell'operazione è attorno a 1 miliardo di euro, al lordo tuttavia dei costi di decommissioning (cioè la gestione del fine vita e smantellamento dei siti produttivi), che ammonterebbero a qualche centinaio di milioni. Edison, interpellata sul dossier, ha preferito non commentare.