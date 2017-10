Il closing dei due contratti avverrà dopo l’esame dell’Antitrust, atteso verso la fine dell’anno

La società catalana (in fuga dalla Barcellona indipendentista) Gas Natural cede i suoi asset italiani all’Edison e a F2i attraverso 2i Rete Gas per 1,02 miliardi di euro, di cui la parte equity è di 759 milioni, pari a una plusvalenza di 190 milioni di euro per la società iberica (al netto della quota fiscale).

Dopo la firma dei due accordi con Edison e F2i avvenuta nei giorni scorsi, il closing dei due contratti avverrà dopo l’esame dell’Antitrust atteso verso la fine dell’anno.

Gli asset a F2i - L’offerta di 2i Rete Gas (controllata da F2i e Ardian) è stata preferita a quella di Squared Capital e Italgas. 2i Rete Gas, seguita da Barclays e Deloitte, ha acquisito Nedgia e Gas Natural Italia, che operano nella distribuzione del gas e dei servizi con una presenza più forte nel centro-sud. La società ha già le reti italiane di Eon, di Engie ed Enel. La rete di Gas Natural venduta a F2i (advisor Rothschild) vale 727 milioni per 223 concessioni comunali pari a oltre 450mila clienti allacciati.

Gli asset a Edison - Edison, assistita da Mediobanca e Messier Maris, ha rilevato Gas Natural Vendita Italia (Gnvi) per 192,8 milioni. La società è attiva nella vendita di gas ed energia elettrica con un pacchetto di circa mezzo milione di clienti situati soprattutto nel centro e sud Italia. Il gruppo guidato da Marc Benayoun aumenta così la propria presenza in Puglia, Calabria e Sicilia, e poiché Gnvi opera anche nella manutenzione delle caldaie a gas, l’acquisizione contribuirà ad ampliare l’offerta di servizi da parte di Edison. L’accordo prevede anche la cessione del contratto per l’approvvigionamento di gas da Shah Deniz II (l’importazione dovrebbe iniziare alla fine del 2020).