Dovranno realizzare strutture di attracco per il complesso galleggiante, dove verrà realizzata la produzione di gas naturale liquefatto al Grand Turtle-Ahmeyim

La società francese Eiffage e l’italiana Saipem (Eni) hanno vinto un contratto da 350 milioni di euro per la costruzione di infrastrutture per il terminal del gas offshore al confine marittimo tra il Senegal e la Mauritania. Lo ha rivelato la compagnia in un comunicato.



British Petroleum (BP), che controlla il giacimento offshore gigante Grand Turtle Ahmeyim (GTA) - le cui riserve, scoperte dall’americana Kosmos, sono stimati a 450 miliardi di m3 - ha assegnato la costruzione degli impianti al consorzio guidato dai francesi.



Dall'aprile 2018, le due società sono presenti a fianco di BP in questo progetto offshore situato al confine tra Senegal e Mauritania. In particolare, hanno aiutato l'azienda britannica a ottimizzare la progettazione dell'infrastruttura marittima, a perfezionare il piano di attuazione e preparare il lancio della fase di esecuzione (EPCI), ha affermato Eiffage.



La loro missione è ora quella di creare strutture di attracco per il complesso galleggiante, dove verrà realizzata la produzione di gas naturale liquefatto, e per un frangiflutti costituito da 21 cassoni di calcestruzzo di 16.500 tonnellate ciascuno, per proteggere gli impianti. Questi cassoni saranno costruiti da Eiffage a Dakar (Senegal), mentre i 2,5 milioni di tonnellate di materiali di cava necessari per il movimento terra sottomarino verranno dalla Mauritania, ha detto la compagnia.



Secondo l'accordo di cooperazione siglato a febbraio 2018 a Nouakchott tra i presidenti Mohamed Ould Abdel Aziz e Macky Sall, il gas estratto da Grand Turtle Ahmeyim alimenterà il Senegal e la Mauritania a partire dal 2021, secondo una suddivisione equa tra i due paesi. Il suo sfruttamento potrebbe durare trentacinque anni.