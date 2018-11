Analisi del centro studi e comunicazione CoMar: nel 2018 il ciclo economico recessivo penalizzerà il settore

Il rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018 si rifletterà anche sul settore dell’energia, dopo la ripresa che si era registrata nel 2017, rispetto alle difficoltà degli anni 2014-2016. In particolare, è cresciuto il fatturato delle società di energia in Italia nel 2017 toccando i 267 miliardi, con un aumento del 10,6% rispetto all'anno precedente ma inferiore ai livelli raggiunti nel 2014 (306,9 miliardi) e con un riflesso anche sul settore del rallentamento del ciclo economico previsto per il 2018.

È quanto emerge dalla nuova edizione - la terza - dell'indagine del centro comunicazione Comar, indagine che considera le società che producono, distribuiscono, vendono elettricità, gas, petroli e carburanti. Nello studio, la ciclicità del settore energia, strettamente correlata all’andamento dei consumi di famiglie e imprese, emerge dalla rielaborazione di tutti i bilanci aziendali 2017 confrontandoli con quelli degli anni precedenti.

Il margine operativo netto delle società è stato di 22,9 miliardi di euro rispetto ai 18,7 miliardi del 2016, ma in diminuzione dell'1,5% rispetto ai 23,2 miliardi del 2014.

Dell'andamento dei suddetti valori ha risentito, in percentuale, il rapporto tra margine operativo netto e fatturato, che è risalito, passando dal 7,7% del 2016 all'8,6% del 2017, un dato uguale a quanto già registrato nel 2014. Gli addetti delle società considerate sono rimasti stabili, dai 176.296 del 2016 ai 176.007 di fine 2017 (-0,2%) e in forte aumento, di circa 6.000 unità (+3,25%), rispetto al 2014.

Il fatturato per dipendente è stato di 1.519,628 euro nel 2017, in aumento rispetto ai 1.372,085 del 2016 ma inferiore sui 1.801,516 del 2014. I debiti finanziari, tra il 2016 e il 2017, si sono incrementati dello 0,84% a 136,2 miliardi di euro ma lo stock complessivo è in riduzione dell'1,76% sui 138,7 del 2014.