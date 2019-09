La rivelazione è del d.g. Energia Juul-Jørgensen all'Europarlamento: “Iniziativa nell’ambito del Green Deal”. Prossimo confronto sui Pniec con gli Stati membri si avrà in occasione del Consiglio Energia del 24 settembre

Partono le grandi strategie sul fronte energetica in sede di nascente Commissione europea puntando non solo sulle rinnovabili ma anche sul gas. Stando a quello che ha detto la direttrice generale della DG Energia della Commissione Ue, Ditte Juul-Jørgensen, intervenendo alla commissione Industria ed Energia di Strasbugo (Itre) il prossimo commissario europeo responsabile dell’Energia valuterà una nuova iniziativa per integrare il gas nella transizione. Lo scrive Quotidiano Energia.

“Stiamo riflettendo”, ha precisato Juul-Jørgensen, “su come collocare al meglio questa iniziativa nel contesto del Green Deal” che la nuova Commissione Ue lancerà nei primi 100 giorni del suo mandato, “ma anche della transizione, in particolare per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e un prezzo abbordabile dell’energia”.

Sempre in tema di gas, Juul-Jørgensen ha rassicurato sulla legittimità della nuova direttiva 2019/692 (cosiddetta “anti Nord Stream”), contro cui Gazprom ha presentato ricorso. “Abbiamo verificato in modo approfondito la compatibilità del provvedimento con la normativa internazionale e la Carta dell’Energia”, ha assicurato.

Nel corso della sua prima uscita ufficiale come nuovo d.g. Energia, che ha rappresentato anche la riunione di avvio della nuova Itre costituitasi a luglio dopo le elezioni europee, Juul-Jørgensen ha fatto il punto sull’iter di definizione dei Piani energia-clima dei 28. Il prossimo confronto sui Pniec con gli Stati membri si avrà in occasione del Consiglio Energia del 24 settembre.

La tabella di marcia delle politiche energetico-climatiche proposte dalla presidente designata della Commissione, Ursula Von der Leyen prevede in futuro la presentazione del “Green Deal”, poi la legge per la neutralità climatica al 2050 e quindi l’avvio dei lavori per la definizione del fondo per la transizione equa e di provvedimenti per salvaguardare la competitività industriale europea.