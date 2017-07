Tra i consulenti anche Christiana Figueres, che ha coordinato l’organismo Unfccc dell’Onu nella lotta ai cambiamenti climatici. C'è anche Tabarelli di Nomisma Energia

Il consiglio d’amministrazione dell'Eni , facendo seguito alla decisione del 13 aprile, ha istituito un comitato consultivo (advisory board), presieduto dal consigliere Fabrizio Pagani, costituito di esperti internazionali del settore energetico. Lo annuncia la società in una nota. Il comitato è composto da Ian Bremmer, presidente e fondatore del think tank Eurasia Group, focalizzato su temi geopolitici; Christiana Figueres, fino al 2016 segretaria esecutiva dell’organismo Onu contro i cambiamenti climatici Unfccc, principale promotrice dell'accordo sul clima di Parigi e tra i massimi esperti su temi ambientali, nonché fondatrice dell’iniziativa Mission 2020; Philip Lambert, ceo della società inglese Lambert Energy Advisory specializzata su analisi strategiche ed operazioni M&A nel settore; Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, società di ricerca italiana sui temi energetici.

L'advisory board analizzerà, a beneficio del cda e dell'amministratore delegato, i principali trend geopolitici, tecnologici ed economici, incluse le tematiche relative al processo di decarbonizzazione.

"Siamo estremamente soddisfatti - commenta Pagani - di aver attirato esperti di tale livello, con professionalità e competenze diverse: cominceremo subito a lavorare. Si tratta di un importante arricchimento per l'Eni, società italiana leader nel mondo".