L’annuncio dell’amministratore delegato Claudio Descalzi in occasione dell’Eni Award, giunto alla decima edizione

L'avvio per fine anno della produzione del mega giacimento egiziano di Zohr è confermata. Lo ha detto l'amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, a margine della premiazione del premio Award 2017.

"La partenza al momento è confermata, il progress è molto buono e faremo una verifica sul campo in Egitto a novembre", ha detto Descalzi, aggiungendo: "C'è il massimo dello sforzo e un grande valore al progetto perché sfruttiamo al massimo le risorse locali. È comunque confermato".

La premiazione dell’Eni Award quest'anno giunge alla sua decima edizione. In termini di lotta al cambiamento climatico, il settore energetico risulta essere quello maggiormente coinvolto dal momento che contribuisce da solo a circa il 60% delle emissioni. “In futuro, con l'aumento della popolazione mondiale che passerà da 7 a 9 miliardi nel 2040, si prevede che la domanda energetica crescerà del 30% e che tale crescita sarà trainata dai paesi non-Ocse per i quali ad oggi il fabbisogno energetico è ancora soddisfatto per il 36% dal carbone, fonte altamente emissiva. Inoltre non si può sottovalutare il fatto che ad oggi 1,2 miliardi di persone non hanno accesso all'energia elettrica e metà di questi sono in Africa Sub-Sahariana".

In questo contesto, ha sottolineato Descalzi, "Eni Award fa parte della nostra strategia e riveste un ruolo chiave nell'esplorare con carattere pratico la ricerca di frontiera, grazie alla sua peculiarità nel riuscire a calamitare su di sè progetti capaci di distinguersi a livello internazionale per valore scientifico e per potenzialità di sviluppo, applicabilità e interconnessione. Negli ultimi tre anni Eni si è trasformata dall'essere una Oil&Gas a essere una società energetica, abbracciando nuove sfide che si riflettono anche nei premi di Eni Award che da quest'anno esplorano con più largo spettro le opportunità di ricerca".