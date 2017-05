L’autosufficienza sarà raggiunta alla fine del 2018. Avviato un accordo per l'import dall'Iraq: il greggio iracheno oggi importato attraverso i trader sarà trattato direttamente dal Governo

"Saremo autosufficienti per la fine del 2018; partendo dal 2019 ed oltre cominceremo a esportare", ha annunciato di recente il ministro del Petrolio dell'Egitto, Tarek El Molla (nella foto).

L’Egitto infatti ha obblighi e contratti di esportazione da rispettare per ripagare le oil company che hanno investito. “Siamo in uno stato molto avanzato, abbiamo fatto progressi, siamo impegnati in questo e va meglio del previsto. Gli arretrati sono pari a 3,5 miliardi e saremo in grado di dimezzarli nelle prossime settimane. È un processo che sta andando avanti". Il tema degli arretrati, in ogni caso, "non riguarda l'Eni".

Il ministro ha anche sottolineato che l'Egitto ha avviato un accordo per l'import dall'Iraq: "Il greggio iracheno - ha spiegato - è importato da tempo ma attraverso i trader, invece lo importeremo direttamente per un range di 1 milione di barili al mese".