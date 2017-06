Presentate le opzioni di consegna del metano al Governo indiano, compresa la costruzione di nuovi gasdotti

La Gazprom ha presentato al governo indiano "tutte le possibilità di consegna di gas naturale" compreso la costruzione di "nuovi gasdotti", e le opzioni vengono "al momento studiate". Così il vice amministratore delegato del colosso russo del gas Vitaly Markelov, citato dalla Tass.

Elena Burmistrova, ad di Gazprom Eksport, il braccio internazionale della compagnia, ha detto di sperare di completare le negoziazioni per la consegna di gas liquefatto (Lng) "entro la fine dell'anno".

Markelov ha aggiunto che non esclude la possibilità di sviluppare giacimenti in Iran, in particolare il Farzad B.

"La partecipazione di grandi aziende allo sviluppo di questi giacimenti è ben accolta: Gazprom lavorerà con piacere con partner indiani nello sviluppo dei giacimenti, ad esempio Farzad B", ha detto.

Il ministro del Petrolio iraniano Namdar Zanganeh ha già dato il nulla osta allo sviluppo russo del giacimento di Farzad B.